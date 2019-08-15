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Адвокат: Обыск в квартире замминистра Гримчака завершили

Адвокат: Обыск в квартире замминистра Гримчака завершили - Фото
Юрий Грымчак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.08.2019, 06:13

Жена Юрия Гримчака говорит, что второй задержанный - ее брат

В Киеве правоохранители завершили обыск в квартире заместителя главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака, которого вчера задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил адвокат Феликс Кашарский, передает Радио Свобода.

По словам жены Гримчака Юлии, чиновника задержали около 21:40, когда он вышел в магазин.

Она утверждает, что впервые слышит о взятке, которую инкриминируют ее мужу. Женщина называет уголовное производство политическим заказом.

По словам Юлии Гримчак, второй задержанный - ее брат.

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Юрий Гримчак задержание взятка адвокат
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