Адвокат: Обыск в квартире замминистра Гримчака завершили

В Киеве правоохранители завершили обыск в квартире заместителя главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака, которого вчера задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил адвокат Феликс Кашарский, передает Радио Свобода.
По словам жены Гримчака Юлии, чиновника задержали около 21:40, когда он вышел в магазин.
Она утверждает, что впервые слышит о взятке, которую инкриминируют ее мужу. Женщина называет уголовное производство политическим заказом.
По словам Юлии Гримчак, второй задержанный - ее брат.
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