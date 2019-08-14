МинВОТ: задержание Гримчака не касается его работы в министерстве

Юрий Грымчак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Задержание заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака не касается его работы в ведомстве. Об этом сообщает в Facebook министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц.

"По информации, которой располагает МВОТ, задержание Юрия Гримчака не касается его работы в МВОТ и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра. Более того, сообщение в СМИ о задержании помощника заместителя министра также не является корректным, поскольку в штатном расписании министерства нет должности "помощник заместителя министра". Упомянутое в СМИ лицо не является работником МВОТ", - заявили в министерстве.

Сегодня НАБУ, СБУ и ГПУ задержали Гримчака и его помощника по подозрению в требовании взятки в $1,1 млн.

Силовики заявили, что задержали подозреваемых при получении части средств в размере $480 000.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Гримчак и его помощники якобы требовали деньги за влияние на решения судей и чиновников, Минкультуры для принятия заказных решений.

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