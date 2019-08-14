Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

МинВОТ: задержание Гримчака не касается его работы в министерстве

МинВОТ: задержание Гримчака не касается его работы в министерстве - Фото
Юрий Грымчак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
14.08.2019, 23:19

В министерстве также заявляют, что у них нет должности "помощник заместителя министра"

Задержание заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака не касается его работы в ведомстве. Об этом сообщает в Facebook министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц.

"По информации, которой располагает МВОТ, задержание Юрия Гримчака не касается его работы в МВОТ и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра. Более того, сообщение в СМИ о задержании помощника заместителя министра также не является корректным, поскольку в штатном расписании министерства нет должности "помощник заместителя министра". Упомянутое в СМИ лицо не является работником МВОТ", - заявили в министерстве.

  • Сегодня НАБУ, СБУ и ГПУ задержали Гримчака и его помощника по подозрению в требовании взятки в $1,1 млн.
  • Силовики заявили, что задержали подозреваемых при получении части средств в размере $480 000.
  • Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Гримчак и его помощники якобы требовали деньги за влияние на решения судей и чиновников, Минкультуры для принятия заказных решений.

Читайте также: НАБУ завершило расследование против министра Насалика

Напишите нам
Юрий Гримчак МинВОТ
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 