МинВОТ: задержание Гримчака не касается его работы в министерстве

Задержание заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака не касается его работы в ведомстве. Об этом сообщает в Facebook министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц.
"По информации, которой располагает МВОТ, задержание Юрия Гримчака не касается его работы в МВОТ и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра. Более того, сообщение в СМИ о задержании помощника заместителя министра также не является корректным, поскольку в штатном расписании министерства нет должности "помощник заместителя министра". Упомянутое в СМИ лицо не является работником МВОТ", - заявили в министерстве.
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