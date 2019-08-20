Адвокат Гримчака рассказала о дальнейших шагах защиты

Задержание Сергея Гримчака (Фото: пресс-служба СБУ)

Защита замминистра по делам временно оккупированных территорий Юрий Гримчака подала апелляционную жалобу на решение об аресте, сообщила его адвокат Татьяна Матяш в комментарии ZN.ua.

Матяш отметила, что, по ее мнению, в задержании Грымчака есть нарушения прав человека, и это станет поводом обращения в ЕСПЧ.

Также адвокат рассказала о том, что ей неизвестно о попытках внесения назначенного судом залога: "Ко мне никто не обращался, чтобы я помогла оформить документы и куда платить. Это должно быть в любом случае обращение, поскольку постановление у меня с указанием реквизитов и всего. Без меня никто не оплатит", - сказала Матяш.