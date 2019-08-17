Жена Гримчака: У меня нет денег на залог для мужа

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Жена арестованного по подозрению в мошенничестве замглавы МинВОТ Юрия Гримчака заявила, что не будет вносить залог за мужа. Об этом она сказала в зале суда в Чернигове.

"Нет, никаких залогов. Ну, где я буду брать деньги?" – ответила Юлия Гримчак на вопрос журналистов о залоге.

"Если бы я сказала, давайте соберем деньги, то деньги, возможно, собрали бы. Но я думала: если бы я так сделала и не дособирали бы деньги. Те деньги, которые были бы на карточке, что я бы с ними делала? Возвращала? Эта схема неприемлема. Тем более что у нас преступление экономическое, поэтому о деньгах вопрос у нас не стоит. Мы не будем вносить залог", - сказала Юлия Гримчак.