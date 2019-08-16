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Суд арестовал Гримчака, в постановлении - ошиблись с отчеством

Суд арестовал Гримчака, в постановлении - ошиблись с отчеством - Фото
Юрий Гримчак (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
16.08.2019, 22:18

Замминистра взят под стражу с возможностью внесения залога

Суд в Чернигове избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака. Об этом сообщает Hromadske.

Гримчака арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога 6 млн грн.

После оглашения решения суда защита Гримчака обратила внимание присутствующих на то, что в постановлении неправильно указано отчество замминистра. Вместо "Николаевич" написано "Михайлович". Позже выяснилось, что и в ходатайстве прокуратуры есть ошибка.

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