Суд арестовал Гримчака, в постановлении - ошиблись с отчеством

Юрий Гримчак (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Суд в Чернигове избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака. Об этом сообщает Hromadske.

Гримчака арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога 6 млн грн.

После оглашения решения суда защита Гримчака обратила внимание присутствующих на то, что в постановлении неправильно указано отчество замминистра. Вместо "Николаевич" написано "Михайлович". Позже выяснилось, что и в ходатайстве прокуратуры есть ошибка.

14 августа Гримчака задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды в сумме 480 тыс долл.

15 августа в НАБУ пояснили , за что именно Гримчак получил эти деньги.

НАБУ сообщило о подозрении задержанным Гримчаку и Игорю Овдиенко.

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