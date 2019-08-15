Горбатюк объяснил, как Гримчак связан с делом Чорновол

Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На замглавы МинВОТ Юрия Гримчака правоохранители действительно вышли в ходе расследования покушения на Татьяну Чорновол, которое произошло в 2013 году. Об этом на брифинге сообщил руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает УНИАН.

По его словам, во время документирования подозреваемого в нападении на Чорновол следователи получили информацию о новом преступлении, к которому якобы причастен Гримчак. Это преступление, как отметил Горбатюк, не имеет отношения к избиению Чорновол.

Прокурор Управления спецрасследований ГПУ Алексей Донской добавил, что это не уникальный случай. Он привел пример, когда одного из титушек, который действовал на Майдане, осудили еще и за торговлю наркотиками. Этот факт выяснился в ходе негласных следственных действий.

Тот факт, что санкцию на обыск у Гримчака правоохранители получили в Чернигове, Донской объяснил тем, что следователи не стали обращаться в киевский суд намеренно, чтобы избежать утечки информации.