Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Горбатюк объяснил, как Гримчак связан с делом Чорновол

Горбатюк объяснил, как Гримчак связан с делом Чорновол - Фото
Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.08.2019, 18:30

Информацию о преступлении, к кторому может быть причастен замминистра, следователи получили случайно

На замглавы МинВОТ Юрия Гримчака правоохранители действительно вышли в ходе расследования покушения на Татьяну Чорновол, которое произошло в 2013 году. Об этом на брифинге сообщил руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает УНИАН.

По его словам, во время документирования подозреваемого в нападении на Чорновол следователи получили информацию о новом преступлении, к которому якобы причастен Гримчак. Это преступление, как отметил Горбатюк, не имеет отношения к избиению Чорновол.

Прокурор Управления спецрасследований ГПУ Алексей Донской добавил, что это не уникальный случай. Он привел пример, когда одного из титушек, который действовал на Майдане, осудили еще и за торговлю наркотиками. Этот факт выяснился в ходе негласных следственных действий.

Тот факт, что санкцию на обыск у Гримчака правоохранители получили в Чернигове, Донской объяснил тем, что следователи не стали обращаться в киевский суд намеренно, чтобы избежать утечки информации.

  • Сегодня НАБУ и СБУ сообщили, что Гримчак задержан после получения неправомерной выгоды в сумме 480 тыс долл.
  • В НАБУ пояснили, что Гримчак якобы пообещал за эти деньги одной из частных компаний посодействовать ей в получении разрешения на строительство в Киеве на участке, который относится к памятникам культурного наследия, а также в получении судебного решения по делу о взыскании долга с другого частного предприятия в ее пользу.
  • При этом адвокат Гримчака заявила, что 480 000 долларов, которые якобы изъяла у него СБУ на самом деле ненастоящие.
  • Также она сообщила, что дело против Гримчака открыли 4 февраля 2014 года. В нем объединены факт нападения на Чорновол в 2013 г и факт совершения чиновниками МинВОТ "умышленных действий, направленных на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах".
  • В Генпрокуратуре опровергли информацию о том, что Гримчак задержан в рамках дела о покушении на Чорновол.
Напишите нам
Юрий Гримчак сергей горбатюк татьяна чорновол
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 