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Суд вынес решение: Гримчака увезли в СИЗО

Суд вынес решение: Гримчака увезли в СИЗО - Фото
Юрий Гримчак (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
17.08.2019, 15:48

Адвокат заместителя министра считает, что новое решение суда не вступило в законную силу

17 августа Деснянский суд Чернигова принял решение об исправлении ошибок в своем предыдущим решении, и отправил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака в СИЗО, сообщает Hromadske.

Адвокат Гримчака Татьяна Матяш настаивает, что это решение не вступило в законную силу, а действительно предыдущее решение. В решении суда от 16 августа были допущены ошибки, в частности, неверно указано отчество Гримчака: "Михайлович" вместо "Николаевич". Из-за ошибки в имени, считает адвокат, Гримчака не могут принимать в СИЗО. При этом она указывает, что в новом решении суда так же допущена ошибка: ее фамилия записана как "Мятяш", а не "Матяш".

Матяш заявила, что подаст апелляционные жалобы на все решения судьи, жалобу в ВККС и ДБР.

В свою очередь, прокуроры считают, что решения суда с ошибочным отчеством было достаточно для того, чтобы отправить Гримчака под стражу.

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Юрий Гримчак мошенничество Татьяна Матяш
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