Суд вынес решение: Гримчака увезли в СИЗО

17 августа Деснянский суд Чернигова принял решение об исправлении ошибок в своем предыдущим решении, и отправил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака в СИЗО, сообщает Hromadske.
Адвокат Гримчака Татьяна Матяш настаивает, что это решение не вступило в законную силу, а действительно предыдущее решение. В решении суда от 16 августа были допущены ошибки, в частности, неверно указано отчество Гримчака: "Михайлович" вместо "Николаевич". Из-за ошибки в имени, считает адвокат, Гримчака не могут принимать в СИЗО. При этом она указывает, что в новом решении суда так же допущена ошибка: ее фамилия записана как "Мятяш", а не "Матяш".
Матяш заявила, что подаст апелляционные жалобы на все решения судьи, жалобу в ВККС и ДБР.
В свою очередь, прокуроры считают, что решения суда с ошибочным отчеством было достаточно для того, чтобы отправить Гримчака под стражу.
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