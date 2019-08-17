Суд вынес решение: Гримчака увезли в СИЗО

Юрий Гримчак (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

17 августа Деснянский суд Чернигова принял решение об исправлении ошибок в своем предыдущим решении, и отправил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака в СИЗО, сообщает Hromadske.

Адвокат Гримчака Татьяна Матяш настаивает, что это решение не вступило в законную силу, а действительно предыдущее решение. В решении суда от 16 августа были допущены ошибки, в частности, неверно указано отчество Гримчака: "Михайлович" вместо "Николаевич". Из-за ошибки в имени, считает адвокат, Гримчака не могут принимать в СИЗО. При этом она указывает, что в новом решении суда так же допущена ошибка: ее фамилия записана как "Мятяш", а не "Матяш".

Матяш заявила, что подаст апелляционные жалобы на все решения судьи, жалобу в ВККС и ДБР.

В свою очередь, прокуроры считают, что решения суда с ошибочным отчеством было достаточно для того, чтобы отправить Гримчака под стражу.

14 августа Гримчака задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды в сумме $480 тыс.

15 августа в НАБУ пояснили , за что именно Гримчак получил эти деньги.

В этот же день НАБУ сообщило о подозрении задержанным Гримчаку и Игорю Овдиенко.

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