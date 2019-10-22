ГПУ: Гримчаку изменили подозрение и намерены передать дело в НАБУ

Юрий Гримчак (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку изменили подозрение. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре, передает Радио Свобода.

Теперь экс-чиновника подозревают не в мошенничестве, а в злоупотреблении влиянием - ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса. По информации ГПУ, решается вопрос о передаче уголовного производства против Гримчака в Национальное антикоррупцинное бюро - по подследственности.

Адвокат подозреваемого Татьяна Матяш пояснила, что он уже подозревается в вымогательстве и получении незаконного вознаграждения за влияние на должностных лиц, совершенное по предварительному сговору. Она добавила, что теперь ждет реакции и действий со стороны НАБУ.

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