Маас о Донбассе: Это настоящая война у нашей двери

Хайко Маас (Фото - EPA)

Европа не должна забывать о том, что на востоке Украины идет война. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Берлинской конференции по вопросам внешней политики, сообщает Укринформ.

"Не надо забывать, что война на востоке Украины – это война, в которой уже погибло 10 000 человек, и люди продолжают гибнуть. Это настоящая война у нашей двери", - подчеркнул Маас.

Он уточнил, что война еще продолжается, хотя и исчезла сейчас с первых полос мировых СМИ.

По его словам, Германия с самого начала активно подключилась к поиску политического урегулирования ситуации в Украине, и сейчас впервые за долгое время появились «осторожно-позитивные сигналы», которые вселяют надежду.

Он напомнил о саммите в "нормандском формате", который должен стать "важным шагом на еще более длинном и тяжелом пути взаимопонимания не только между Украиной и Россией, но и между Европой и Россией".

18 ноября сообщалось, что Маас отменил поездку на Донбасс из-за плохих погодных условий.

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