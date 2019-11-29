На Донбассе в результате обстрела погиб военный

Боевики на Донбассе четыре раза обстреляли позиции украинских военных. Один украинский боец погиб. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Террористы обстреляли позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
"Сегодня в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава объединенных сил", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, с 22 по 28 ноября 2019 года потери гибридных войск Российской Федерации на Донбассе составили 25 человек.
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