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На Донбассе в результате обстрела погиб военный

На Донбассе в результате обстрела погиб военный - Фото
Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
29.11.2019, 18:42

Боевики четыре раза обстреляли украинские позиции

Боевики на Донбассе четыре раза обстреляли позиции украинских военных. Один украинский боец погиб. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Террористы обстреляли позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Сегодня в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава объединенных сил", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, с 22 по 28 ноября 2019 года потери гибридных войск Российской Федерации на Донбассе составили 25 человек.

LIGA.net шестой год подряд ведет хронику событий гибридной войны РФ против Украины.

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