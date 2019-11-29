Инфографика. Что можно и что нельзя везти через линию на Донбассе

Фото: dpsu.gov.ua

Правительство опубликовало справку-инфографику о том, что разрешено и что запрещено брать с собой при пересечении линии разграничения между свободной Украиной и временно оккупированной Россией частью востока страны. Этот документ также можно скачать в формате PDF и распечатать.

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Из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию будут пропускать детей до 14 лет по свидетельствам о рождении.

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