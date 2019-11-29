Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Инфографика. Что можно и что нельзя везти через линию на Донбассе

Инфографика. Что можно и что нельзя везти через линию на Донбассе - Фото
Фото: dpsu.gov.ua
29.11.2019, 11:18

Разрешено провозить товары на сумму не более 10 000 грн и/или весом до 75 кг на человека, до 50 000 грн наличными или, при спецразрешении, больше

Правительство опубликовало справку-инфографику о том, что разрешено и что запрещено брать с собой при пересечении линии разграничения между свободной Украиной и временно оккупированной Россией частью востока страны. Этот документ также можно скачать в формате PDF и распечатать.

Читайте также: Сивохо рассказал, что упростили в пересечении линии разграничения 



Из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию будут пропускать детей до 14 лет по свидетельствам о рождении.

Смотрите фото: Мост в Станице Луганской начал работу: как это выглядит

Напишите нам
линия разграничения кпвв
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 