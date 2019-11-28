Вступает в силу новый порядок пересечения линии разграничения

Станица Луганская (фото - dpsu.gov.ua)

Сегодня, 28 ноября, вступает в силу порядок въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированные территории Донбасса и выезда украинцев из ОРДЛО. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Въезд/выезд лиц, в том числе транспортных средств, с помощью которых они перемещаются, а также перемещения товаров в ОРДЛО и с таких территорий осуществляется через определенные контрольные пункты. Их количество и местонахождение определяются решением командующего объединенных сил.

Для пересечения линии разграничения иностранцами и лицами без гражданства необходимо предъявить любой документ, определенный статьей 15 закона о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства и иметь разрешение физлица.

Граждане Украины в направлении временно оккупированной территории могут следовать при предъявлении паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для отъезда за границу, временного удостоверения гражданина Украины на основании разрешения физлица.

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Дети, которые не достигли 14-летнего возраста, могут направляться в ОРДЛО по паспорту гражданина Украины для выезда за границу или свидетельству о рождении, а граждане Украины в возрасте от 14 по 16 лет - по паспорту гражданина Украины или паспорту гражданина Украины для выезда за границу.

В Госпогранслужбе уточнили LIGA.net, что из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию будут пропускать детей до 14 лет по свидетельствам о рождении.

"Нотариально удостоверенное согласие второго из родителей (усыновителей) не требуется в случае, если ребенок возвращается в ОРДЛО в сопровождении законного представителя, с которым осуществила выезд", - объяснили в пресс-службе.

Также предоставлена ​​возможность въезда в ОРДЛО и выезда школьникам в возрасте от 14 до 16 лет, обучающихся в учебных заведениях на подконтрольной Украине территории, без сопровождения законных представителей, проживающих в оккупации, при наличии документа, который подтверждает обучение в учебном заведении и на основании разрешения физлица.

Пограничники обращают внимание, что выехать из ОРДЛО можно также по справке, подтверждающей предоставление документов для последующего оформления и получения паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, выданная территориальным органом или подразделением миграционной службы.