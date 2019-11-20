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20.11.2019, 18:55

Мост в Станице Луганской начал работу: фоторепортаж

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Мост в Станице Луганской начал работу: фоторепортажМост в Станице Луганской начал работу: фоторепортажМост в Станице Луганской начал работу: фоторепортажМост в Станице Луганской начал работу: фоторепортажМост в Станице Луганской начал работу: фоторепортажМост в Станице Луганской начал работу: фоторепортажМост в Станице Луганской начал работу: фоторепортажМост в Станице Луганской начал работу: фоторепортажМост в Станице Луганской начал работу: фоторепортажМост в Станице Луганской начал работу: фоторепортаж
Мост в Станице Луганской начал работу: фоторепортажМост в Станице Луганской начал работу: фоторепортажМост в Станице Луганской начал работу: фоторепортажМост в Станице Луганской начал работу: фоторепортажМост в Станице Луганской начал работу: фоторепортажМост в Станице Луганской начал работу: фоторепортажМост в Станице Луганской начал работу: фоторепортажМост в Станице Луганской начал работу: фоторепортажМост в Станице Луганской начал работу: фоторепортажМост в Станице Луганской начал работу: фоторепортаж
Мост в Станице Луганской начал работу: фоторепортажМост в Станице Луганской начал работу: фоторепортажМост в Станице Луганской начал работу: фоторепортажМост в Станице Луганской начал работу: фоторепортажМост в Станице Луганской начал работу: фоторепортажМост в Станице Луганской начал работу: фоторепортажМост в Станице Луганской начал работу: фоторепортажМост в Станице Луганской начал работу: фоторепортажМост в Станице Луганской начал работу: фоторепортажМост в Станице Луганской начал работу: фоторепортаж

Владимир Зеленский приехал на открытие и поручил досрочно открыть мост

Сегодня мост в Станице Луганской через реку Северский Донец на линии разграничения начал функционировать, на открытии присутствовал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба президента. Вместе с президентом с восстановлением моста ознакомились послы Германии и Франции, а также спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Открыть мост планировалось до 27 ноября.

Мост в Станице Луганской регулярно подвергался обстрелам и окончательно был разрушен в марте 2015 года. В сентябре 2018 года из областного бюджета на ремонт было потрачено почти 20 млн грн. По данным Луганской ОГА, летом 2019 года Красный Крест выделил на ремонт моста €60 млн. 

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Теги: Владимир Зеленский, линия разграничения, станица луганкая, КПВВ станиця луганська, мост в станице луганской
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