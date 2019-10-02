Как восстанавливают мост в Станице Луганской: фото, видео

В Станице Луганской с подконтрольной Украине территории подходят к завершению подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.

Представители украинской стороны совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения отметили, что у моста продолжают работать представители мостостроительной организации, пиротехнические подразделения ГСЧС и работники райавтодора.

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Уже выполнены работы по монтажу пешеходного безопасного ограждения на смонтированном 66-метровом обходном мосту, настилу из досок.

Ведется подготовка к асфальтированию участка у разлома, а также строительству двух автобусных остановок для пассажиров, перед разрушенной частью моста.

Обходной мост будет работать до окончательного ремонта разрушенной части основного моста.

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