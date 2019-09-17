Волонтеры: Боевики строят новые наблюдательные пункты у Станицы

Фото: facebook.com/backandalive

Гибридные войска Российской Федерации не убрали свои наблюдательные пункты в районе Станицы Луганской и строят новые в лесопосадке вблизи разрушенного моста через Северский Донец. Об этом со ссылкой на данные разведки пишет волонтерский фонд Повернись живим.

"Ежедневно в бинокль видим, как они передвигаются тропами в посадке", - на правах анонимности рассказал один из военнослужащих 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины, подразделения которой держат оборону в Луганской области.

Фото: facebook.com/backandalive

При этом военный отметил, что боевики "активно восстанавливают мост с той стороны".

"Шутим между собой, что "это же надо было ехать в Украину из Ростова, чтобы разбирать разрушенный мост у Станицы", - сказал боец объединенных сил.

Что происходит на мосту прямо сейчас, можно в любое время посмотреть в прямой трансляции с установленной там веб-камеры.

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