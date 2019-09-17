Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Волонтеры: Боевики строят новые наблюдательные пункты у Станицы

Волонтеры: Боевики строят новые наблюдательные пункты у Станицы - Фото
Фото: facebook.com/backandalive
17.09.2019, 08:55

Идет процесс разведения. Военная разведка начеку. Бойцы шутят: "Это ж надо было ехать в Украину из Ростова, чтобы разбирать разрушенный мост у Станицы

Гибридные войска Российской Федерации не убрали свои наблюдательные пункты в районе Станицы Луганской и строят новые в лесопосадке вблизи разрушенного моста через Северский Донец. Об этом со ссылкой на данные разведки пишет волонтерский фонд Повернись живим.

"Ежедневно в бинокль видим, как они передвигаются тропами в посадке", - на правах анонимности рассказал один из военнослужащих 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины, подразделения которой держат оборону в Луганской области.

Фото: facebook.com/backandalive

При этом военный отметил, что боевики "активно восстанавливают мост с той стороны".

"Шутим между собой, что "это же надо было ехать в Украину из Ростова, чтобы разбирать разрушенный мост у Станицы", - сказал боец объединенных сил.

Что происходит на мосту прямо сейчас, можно в любое время посмотреть в прямой трансляции с установленной там веб-камеры.

Читайте также: Зеленский предлагает развести войска по всей линии разграничения

Напишите нам
станица луганская разведение
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 