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Зеленский предлагает развести войска по всей линии разграничения

Зеленский предлагает развести войска по всей линии разграничения - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
14.09.2019, 19:36

После разведения сил в районе Станицы Луганской "должны быть разведения в других точках"

Президент Владимир Зеленский выступил с предложением провести разведение войск вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе. Об этом на пресс-конференции во время ежегодного форума Ялтинской европейской стратегии (YES) заявил глава МИД Вадим Пристайко, сообщает Европейская правда.

По его словам, после разведения сил в районе Станицы Луганской "должны быть разведения в других точках".

"Президент Зеленский обращается с предложением развести на всей линии соприкосновения, все 400 км", - пояснил Пристайко.

Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, второй президент Леонид Кучма заявил, что 18 сентября может быть принято решение о времени отвода войск в Петровском и Золотом

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Владимир Зеленский Донбасс вадим пристайко разведение
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