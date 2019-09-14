Зеленский предлагает развести войска по всей линии разграничения

Владимир Зеленский (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский выступил с предложением провести разведение войск вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе. Об этом на пресс-конференции во время ежегодного форума Ялтинской европейской стратегии (YES) заявил глава МИД Вадим Пристайко, сообщает Европейская правда.

По его словам, после разведения сил в районе Станицы Луганской "должны быть разведения в других точках".

"Президент Зеленский обращается с предложением развести на всей линии соприкосновения, все 400 км", - пояснил Пристайко.

Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, второй президент Леонид Кучма заявил, что 18 сентября может быть принято решение о времени отвода войск в Петровском и Золотом.