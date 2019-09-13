Кучма: Президент предложит отвод войск по всей линии столкновения

Леонид Кучма (фото - president.gov.ua)

На встрече лидеров в нормандском формате президент Владимир Зеленский будет ставить вопрос об отводе войск по всей линии столкновения, уверен представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, второй президент Леонид Кучма. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), сообщает Интерфакс-Украина.

Кучма заявил, что 18 сентября может быть принято решение о времени отвода войск в Петровском и Золотом. По его словам, над вопросом дальнейшего разведения войск на следующих участках сейчас работают военные.

"Президент, уверен, будет ставить этот вопрос на нормандской встрече: по всей линии столкновения отвод войск", - подчеркнул он.

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