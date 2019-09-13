Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кучма: Президент предложит отвод войск по всей линии столкновения

Кучма: Президент предложит отвод войск по всей линии столкновения - Фото
Леонид Кучма (фото - president.gov.ua)
13.09.2019, 14:47

В скором времени может быть принято решение о разведении войск в Петровском и Золотом

На встрече лидеров в нормандском формате президент Владимир Зеленский будет ставить вопрос об отводе войск по всей линии столкновения, уверен представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, второй президент Леонид Кучма. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), сообщает Интерфакс-Украина.

Кучма заявил, что 18 сентября может быть принято решение о времени отвода войск в Петровском и Золотом. По его словам, над вопросом дальнейшего разведения войск на следующих участках сейчас работают военные.

"Президент, уверен, будет ставить этот вопрос на нормандской встрече: по всей линии столкновения отвод войск", - подчеркнул он.

Читайте также: Зеленский о возврате Крыма из оккупации: Есть несколько идей

Напишите нам
леонид кучма разведение войск
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 