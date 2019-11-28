Сивохо рассказал, что упростили в пересечении линии разграничения

Сергей Сивохо (Фото: пресс-центр штаба ООС/Facebook)

Советник секретаря СНБО по реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергей Сивохо назвал победой упрощение порядка пересечения линии разграничения для детей на Донбассе. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

По его словам, облегчили жизнь родителям при прохождении КПВВ с детьми. Теперь для пересечения линии разграничения детям достаточно иметь с собой свидетельство о рождении.

Он добавил, что это экономит "и время, и деньги, которые нужно было потратить на изготовление загранпаспорта".

Сивохо уточнил, что сегодняшнего дня действует упрощенная процедура перемещения товаров через пункты пропуска, устранено такое определение, как ручная кладь.

"КПВВ убрать невозможно, но упростить жизнь нашим людям реально", - добавил он.

21 октября стало известно о назначении экс-продюсера Квартала-95 советником секретаря СНБО Алексея Данилова . Как рассказал сам Сивохо, на новой должности он будет отвечать за гуманитарную политику, а также за "работу с людьми и смыслами".

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