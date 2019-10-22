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Сивохо рассказал, что входит в его обязанности в СНБО

Сивохо рассказал, что входит в его обязанности в СНБО - Фото
Сергей Сивохо (Фото: скриншот видео)
22.10.2019, 11:38

По словам шоумена, в СНБО он будет отвечать за гуманитарную политику и "работу с людьми и смыслами"

Шоумен и бывший креативный продюсер студии Квартал 95 Сергей Сивохо прокомментировал свое назначение на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны, заявив, что он будет отвечать за гуманитарную политику, а также за "работу с людьми и смыслами". Об этом он заявил в Facebook.

"Понимаю, что болит, что нет простых решений (конфликта на Донбассе - ред.) и все уже устали надеяться и ждать", - заявил Сивохо. 

Он также предложил "не спешить с выводами, хайпом и хейтом" относительного его назначения: "Скоро вы все увидите и тогда мы сможем конструктивно дискутировать". 

Вчера секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал LIGA.net, что Сивохо будет координировать ситуацию по созданию гуманитарных коридоров в Донецкой и Луганской областях.

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снбо Квартал 95 Сергей Сивохо
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