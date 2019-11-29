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Зеленский подписал закон: прапорщиков отменили

Зеленский подписал закон: прапорщиков отменили - Фото
Новые воинские звания приблизят ВСУ к стандартам НАТО (Фото: pixabay.com)
29.11.2019, 13:25

Законом вводится новая шкала воинских званий - в соответствии со стандартами НАТО

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который вносит изменения в уставы ВСУ и законы о воинской обязанности и Военной службе правопорядка. Это видно в карточке документа на сайте Верховной Рады.

Закон направлен на создание профессионального сержантского корпуса, аналогичного странам НАТО.

Вводится новая шкала армейских и корабельных воинских званий: отменяются звания "прапорщик", "старший прапорщик" ("мичман", "старший мичман") и вводятся новые - "рекрут", "штаб-сержант" ("штаб-старшина"), "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант" (корабельные – "старший мастер-старшина", "главный мастер-старшина").

Кроме того, вместо термина "полк" вводится "бригада".

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вооруженные силы Владимир Зеленский нато воинские звания
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