Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Столтенберг рассказал, станет ли Украина членом НАТО

Столтенберг рассказал, станет ли Украина членом НАТО - Фото
Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
04.11.2019, 08:54

Генсек подчеркивает: продвижение к членству зависти от темпа реформ в оборонной сфере Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью ТСН сообщил, что Украина станет членом Альянса и сейчас должна сконцентрироваться на реформах в сфере обороны и безопасности.

"Примут ли Украину в НАТО?", - спросил у генсека журналист.

"Украина будет членом НАТО. Об этом союзники заявляли несколько раз. Но нужно сфокусироваться на реформах. Это хорошо для Украины независимо от членства в НАТО, но это продвинет вас быстрее к членству в НАТО", - ответил Столтенберг.

Читайте также: Министр обороны рассказал, что будут делать украинцы в Ираке в составе миссии НАТО 

Он также подчеркнул, что согласие на членство Украины в Альянсе союзники дали еще на Бухарестском саммите в 2008 году, однако какой-то конкретный график вступления в НАТО "сделать невозможно", поскольку все зависит от темпа реформ.

Читайте также: В НАТО анонсировали участие Украины в учебной миссии в Ираке

 

Напишите нам
йенс столтенберг нато ПДЧ
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 