Столтенберг рассказал, станет ли Украина членом НАТО

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью ТСН сообщил, что Украина станет членом Альянса и сейчас должна сконцентрироваться на реформах в сфере обороны и безопасности.

"Примут ли Украину в НАТО?", - спросил у генсека журналист.

"Украина будет членом НАТО. Об этом союзники заявляли несколько раз. Но нужно сфокусироваться на реформах. Это хорошо для Украины независимо от членства в НАТО, но это продвинет вас быстрее к членству в НАТО", - ответил Столтенберг.

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Он также подчеркнул, что согласие на членство Украины в Альянсе союзники дали еще на Бухарестском саммите в 2008 году, однако какой-то конкретный график вступления в НАТО "сделать невозможно", поскольку все зависит от темпа реформ.

На прошлой неделе Столтенберг встретился с президентом Владимиром Зеленским , принял участие в заседании комиссии Украина - НАТО и выступил в Верховной Раде.

дал депутатам совет . Выступая в сессионном зале парламента, Столтенберг цитировал Тараса Шевченко

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