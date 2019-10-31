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В НАТО анонсировали участие Украины в учебной миссии в Ираке

В НАТО анонсировали участие Украины в учебной миссии в Ираке - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)
31.10.2019, 15:32

Столтенберг заявил, что НАТО высоко ценит партнерство с Украиной

Украинские военные готовятся к участию  учебной миссии НАТО в Ираке, сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

"Украина - это один из ближайших наших партнеров  мы благодарны вам за участие в обеспечении безопасности Атлантического региона. Ваши войска есть в Афганистане, Косово. Также вы являетесь частью сил быстрого реагирования НАТО. Я знаю, что вы готовитесь к участию в учебной миссии НАТО в Ираке, где мы совместно боремся с международным терроризмом", - сказал он.

Столтенберг также добавил, что Альянс высоко ценит партнерство с Украиной.

  • Вчера Столтенберг прибыл в Украину и посетил Одессу. Сегодня он встретился с Зеленским, принял участие в заседании комиссии Украина - НАТО и выступил в Верховной Раде.
  • Выступая в сессионном зале парламента, Столтенберг цитировал Тараса Шевченко и дал депутатам совет.

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