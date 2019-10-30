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Столтенберг уверен, что Луганск и Донецк вернутся в Украину

Столтенберг уверен, что Луганск и Донецк вернутся в Украину - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)
30.10.2019, 17:18

Генсек НАТО считает, что нужно продолжать давление

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что временно оккупированные Луганск и Донецк обязательно вернутся под контроль Украины. Об этом сообщает Европейская правда.

Во время выступления в Одесской морской академии Столтенберг отметил, что понимает нетерпение украинцев, которые хотят видеть прогресс. Однако, по его словам, история свидетельствует, что изменения обязательно наступят, даже если сейчас они кажутся невозможными.

Он подчеркнул, что проведение реформ и поддержка НАТО помогут вернуть отдельные районы Донбасса под украинский контроль. Столтенберг считает, что нужно продолжать давление, Украина должна модернизироваться, НАТО - поддерживать Украину, и на определенном оккупация Донецка и Луганска завершится.

  • Сегодня Североатлантический совет НАТО начал двухдневный визит в Украину. Представители 29 государств-членов НАТО вместе со Столтенбергом сегодня поехали в Одессу, завтра будут в Киеве.

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