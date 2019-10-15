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Генсек НАТО рассказал, что думают в Альянсе о членстве Украины

Генсек НАТО рассказал, что думают в Альянсе о членстве Украины - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)
15.10.2019, 14:50

Йенс Столтенберг призвал союзников больше помогать Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время речи на Парламентской ассамблее Альянса заявил, что НАТО поддерживает евроатлантические амбиции Украины, однако подчеркнул, что для получения членства Киеву необходимо провести реформы в оборонной сфере. Стенограмма речи генсека опубликована на официальном сайте НАТО.

"Мы поддерживаем стремление Украины к дальнейшей евроатлантической интеграции, включая членство. Мы считаем, что акцент должен быть сделан на реформах, на том, как модернизировать Украину", - собщил генсек.

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Столтенберг призвал союзников предоставлять Киеву больше помощи, поскольку это также имеет значения для мирового правопорядка в целом.

"Я призываю союзников по НАТО оказывать еще большую практическую поддержку Украине. Им нужна наша поддержка. Речь идет о поддержке Украины, а также о поддержке мира, основанного на правилах порядка. Это имеет большое значение для всех нас", - объяснил генеральный секретарь.

Столтенберг подчеркнул, что действия РФ против Украины являются противоправными - и Альянс сотрудничает с новой властью во главе с президентом Владимиром Зеленским, чтобы помочь Украине противостоять агрессорам.

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евроатлантическая интеграция нато йенс столтенберг
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