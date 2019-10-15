Генсек НАТО рассказал, что думают в Альянсе о членстве Украины

Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время речи на Парламентской ассамблее Альянса заявил, что НАТО поддерживает евроатлантические амбиции Украины, однако подчеркнул, что для получения членства Киеву необходимо провести реформы в оборонной сфере. Стенограмма речи генсека опубликована на официальном сайте НАТО.

"Мы поддерживаем стремление Украины к дальнейшей евроатлантической интеграции, включая членство. Мы считаем, что акцент должен быть сделан на реформах, на том, как модернизировать Украину", - собщил генсек.

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Столтенберг призвал союзников предоставлять Киеву больше помощи, поскольку это также имеет значения для мирового правопорядка в целом.

"Я призываю союзников по НАТО оказывать еще большую практическую поддержку Украине. Им нужна наша поддержка. Речь идет о поддержке Украины, а также о поддержке мира, основанного на правилах порядка. Это имеет большое значение для всех нас", - объяснил генеральный секретарь.

Столтенберг подчеркнул, что действия РФ против Украины являются противоправными - и Альянс сотрудничает с новой властью во главе с президентом Владимиром Зеленским, чтобы помочь Украине противостоять агрессорам.

Ранее представитель Кабмина в Верховной Раде Ирина Верещук сказала в интервью, что Украине не стоит идти в НАТО, потому что якобы "нас там никто не ждет". Позже она заявила, что поддерживает евроатлантическую интеграцию, а ее слова якобы "были вырваны из контекста". Кабмин также защитил свое представителя, заявив, что ее слова "неправильно трактовали".

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