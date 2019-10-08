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Лукашенко: Мы "подарили" Украину своим соперникам из НАТО

Лукашенко: Мы "подарили" Украину своим соперникам из НАТО - Фото
Александр Лукашенко (фото - LIGA.net)
08.10.2019, 12:40

Белорусский лидер считает, что к войне в Украине привело противостояние между Западом и Востоком

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что некие "мы" подарили Украину НАТО. Об этом он рассказал на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти", передает БЕЛТА.

"Сегодня мы Украину просто "подарили" своим соперникам. Ну, что не так? Своими руками отдали Украину. За это американцы и НАТО должны нас просто благодарить, что они, наверное, и делают, разговаривая между собой", - рассказал Лукашенко.

Белорусский лидер также проаккцентировал, что Восток и Запад противостоят друг другу со времен СССР. И именно это противостояние, по его словам, привело к войне в Украине.

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нато беларусь александр лукашенко
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