Лукашенко: Беларусь готова ввести миротворцев в Донбасс

Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности предоставить миротворцев для контроля за украино-российской границей в Донбассе. Об этом он рассказал на встрече с украинскими СМИ, передает Reform.by.

"Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу", - заявил Лукашенко.

В то же время он подчеркнул, что главным условием будет являться согласие РФ и Украины.

"Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон. Мы будем вести себя на границе так, как договорятся две страны — Украина и Россия", - объяснил президент Беларуси.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, что Украина может прибегнуть к введению миротворцев в Донбасс, только если исчерпает другие возможности выполнения минских соглашений.

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