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Пристайко: Миротворцы – это крайний вариант

Пристайко: Миротворцы – это крайний вариант - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
14.09.2019, 17:41

Глава МИД выразил сомнение в эффективности миротворческой миссии

Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что Украина может прибегнуть к введению миротворцев в Донбасс, только если исчерпает другие возможности выполнения минских соглашений. Об этом он заявил в выступлении на ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает корреспондент Европейской правды.

Пристайко выразил сомнение в эффективности миротворческой миссии.

"Мы знаем примеры в Африке, где миротворческие операции ООН продолжаются десятилетиями", - сказал он.

В то же время Пристайко не исключил возможность возвращения к идее миротворцев.

"Если все остальное провалится, мы будем вынуждены просить международное сообщество о миротворческой операции в том или ином формате", - пояснил он.

Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что не поднимает тему миротворцев, в том числе и в минском процессе. 

Согласно стратегии команды пятого президента Петра Порошенко, безопасность в Донбассе, необходимую для проведения честных выборов, должны были обеспечить миротворцы ООН, однако РФ не соглашается на этот вариант.

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Донбасс миротворцы вадим пристайко
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