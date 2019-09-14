Пристайко: Миротворцы – это крайний вариант

Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что Украина может прибегнуть к введению миротворцев в Донбасс, только если исчерпает другие возможности выполнения минских соглашений. Об этом он заявил в выступлении на ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает корреспондент Европейской правды.
Пристайко выразил сомнение в эффективности миротворческой миссии.
"Мы знаем примеры в Африке, где миротворческие операции ООН продолжаются десятилетиями", - сказал он.
В то же время Пристайко не исключил возможность возвращения к идее миротворцев.
"Если все остальное провалится, мы будем вынуждены просить международное сообщество о миротворческой операции в том или ином формате", - пояснил он.
Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что не поднимает тему миротворцев, в том числе и в минском процессе.
Согласно стратегии команды пятого президента Петра Порошенко, безопасность в Донбассе, необходимую для проведения честных выборов, должны были обеспечить миротворцы ООН, однако РФ не соглашается на этот вариант.