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31.01.2019, 20:25

Волкер: Россия не дает начать миротворческий процесс в Донбассе

Волкер: Россия не дает начать миротворческий процесс в Донбассе - Фото
Курт Волкер (фото - пресс-служба YES)

РФ отрицает тот факт, что она оккупировала территории Украины

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Россия не позволяет начать миротворческий процесс под эгидой ООН в Донбассе. Об этом заявил 31 января на телефонном брифинге из Брюсселя специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Радио Свобода.

Отвечая на вопрос о том, насколько реалистичен мирный план, который на днях предложил посредник на переговорах от ОБСЕ Мартин Сайдик, Волкер отметил: "Фундаментальный вопрос заключается в том, готова ли Россия согласиться с тем, чтобы международная миротворческая миссия заменила российские войска и создала настоящий мир и безопасность в Донбассе. Если Россия готова на это согласиться, то это бы происходило под мандатом ООН, и ООН могла бы создать настоящее пространство безопасности, которое бы позволило выполнить минские соглашения и закончить конфликт", - считает Волкер.

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Главная проблема, по мнению американского дипломата, состоит в том, что Россия не считает миротворческие силы необходимыми и отрицает тот факт, что она оккупировала территории Украины.

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко резко раскритиковала инициативу посла ОБСЕ, а полпред РФ в контактной группе Минска Борис Грызлов удивился плану Сайдика. Представитель организации предлагает ЕС создать "Агентство по восстановлению Донбасса" и совместную работу ОБСЕ и ООН в регионе ради местных выборов. Сайдик пишет, что минские соглашения "нечеткие".

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Теги: Курт Волкер, Донбасс, миротворцы
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