Геращенко советует Сайдику перестать "панически бояться россиян"

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спецпредставителю ОБСЕ по Украине Мартину Сайдику следует сосредоточиться на своих непосредственных обязанностях, а не предлагать некие "планы по Донбассу". Об этом у себя в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она пишет, что Сайдик вместо того чтобы "перестать панически бояться россиян", "самодеятельно" обнародовал свой план для Украины в австрийской газете, не имея на это мандата ни от ОБСЕ, ни от нормандского формата.

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"Наибольший нонсенс - общая ратификация (плана). Не существует и в ближайшее время не может существовать ни одного документа, который могут одновременно ратифицировать Рада и Госдума: до тех пор, пока российские войска не уйдут из Крыма и Донбасса", - подчеркнула она.

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По ее словам, у Киева и так уже есть мирный план по Донбассу, который с трибуны ООН обнародовал президент Петр Порошенко: это миротворцы ООН.

"Существуют минские соглашения. Которые грубо нарушает одна страна-член ОБСЕ. Это РФ. <...> Мы ждем от посла Сайдика заявления о деструктивной позиции РФ как в Донбассе, так и в группах (Минска), и активно позиции - на ТКГ, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников и чтобы работал режим тишины", - подытожила она.

Ранее полпред РФ в контактной группе Минска Борис Грызлов также удивился плану Сайдика, в котором тот предлагает ЕС создать "Агентство по восстановлению Донбасса" и совместную работу ОБСЕ и ООН в регионе ради местных выборов. Сайдик пишет, что минские соглашения "нечеткие".

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