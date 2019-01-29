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29.01.2019, 14:18

В Украине считают план Сайдика его личной инициативой

В Украине считают план Сайдика его личной инициативой - Фото
Вадим Черныш (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам министра по вопросам временно оккупированных территорий, озвученное Сайдиком предложение выглядит как его частная инициатива

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Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц официально не получало от ОБСЕ нового плана урегулирования ситуации в Донбассе, автором которого является спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Об этом в комментарии журналистам заявил глава министерства Вадим Черныш, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы видели в прессе заявление господина Сайдика. Предложений официальных министерство наше не видело, они не поступали нам по официальным каналам. Обсуждать интерпретации и отдельные заявления мы не можем, потому что надо обсуждать предметно то, что ты увидел", - сказал Черныш.

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По его словам, озвученное Сайдиком предложение выглядит как его частная инициатива.  

"Дождемся, поработаем с коллегами из МИДа и других ведомств, если такое предложение может быть рассмотрено. Потому что пока это выглядит как предложение от частного лица", - сказал министр.

Ранее в МИД РФ заявили, что это "личный план" Сайдика, который "никем не признан", и потому в Москве из-за него не переживают. У Путина и вовсе назвали его идею "пустышкой".

Сайдик в своем плане говорит, что минские соглашения "нечеткие". По его мнению, для проведения местных выборов в ОРДЛО нужна ООН, потому что ОБСЕ лишь оценивает качество избирательного процесса, но не имеет права организовывать выборы.

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Теги: война, Донбасс, обсе, план, мартин сайдик
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