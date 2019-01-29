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Боты:
29.01.2019, 13:18

Кремль "несколько удивлен" появлением плана Сайдика по Донбассу

Кремль "несколько удивлен" появлением плана Сайдика по Донбассу - Фото
Владимир Путин и Борис Грызлов (фото — ЕРА)

Представитель ОБСЕ предлагает направить в регион полицейскую миссию и создать под эгидой ЕС "Агентство по восстановлению Донбасса". Москва против.

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Российские власти удивлены, что спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик озвучил свой план по урегулированию ситуации на востоке Украины, который предусматривает организованное ЕС "Агентство по восстановлению Донбасса" и совместную работу ОБСЕ и ООН в регионе ради местных выборов. Кремль считает эту инициативу лишней, пишет со ссылкой на слова полпреда РФ в контактной группе Минска Бориса Грызлова пропагандистский ресурс ТАСС.

По его мнению, Сайдик "пытается переложить" вопрос разрешения ситуации с Донбассом на ООН, и это "вызывает некоторое удивление".

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"Нам не хотелось бы думать, что спецпредставитель ОБСЕ расписывается в своей несостоятельности и неготовности решать поставленные перед контактной группой задачи", — витиевато выразился Грызлов.

Постпред РФ заявил, что Россия "как и ОБСЕ, является посредником в разрешении внутриукраинского политического конфликта", несколько раз повторив кремлевское клише о том, что гибридная война РФ против Украины — это якобы "внутриукраинский конфликт".

Грызлов, не отступая от линии пропаганды Кремля, добавил, что власти в Киеве "используют конфликт в Донбассе для исполнения своих политических амбиций и коммерческих интересов за счет народа Украины".

Читайте мнение: Минские соглашения все-таки можно пересмотреть

Ранее в МИД РФ заявили, что это "личный план" Сайдика, который "никем не признан", и потому в Москве из-за него не переживают. У Путина и вовсе назвали его идею "пустышкой".

Сайдик в своем плане говорит, что минские соглашения "нечеткие". По его мнению, для проведения местных выборов в ОРДЛО нужна ООН, потому что ОБСЕ лишь оценивает качество избирательного процесса, но не имеет права организовывать выборы.

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Теги: агрессия России, ООН, владимир путин, война в донбассе, обсе, борис грызлов, мартин сайдик, реакция кремля, план сайдика, полицейская миссия
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