5 января российско-оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. В ответ на провокации противника на опорных пунктах в районе Авдеевки, Павлополя, Лебединского и Водяного украинские военные использовали обычные средства пожаротушения. По данным разведки, один боевик был уничтожен и один ранен. Потерь в рядах ВСУ нет.

С начала текущих суток оккупанты огонь не открывали. Ситуация под контролем подразделений объединенных сил.