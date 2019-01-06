Гибридная армия России после аннексии Крыма вторглась в украинский Донбасс. Российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более четырех лет. Кремлю удалось установить в Донецке и Луганске марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР. Получая из РФ деньги и оружие, в том числе тяжелую бронетехнику, РСЗО Град, Ураган, Смерч, россияне, кроме позиций ВСУ, регулярно обстреливают жилые дома. LIGA.net ведет хронику российско-украинской войны с первых дней нападения России.
5 января российско-оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. В ответ на провокации противника на опорных пунктах в районе Авдеевки, Павлополя, Лебединского и Водяного украинские военные использовали обычные средства пожаротушения. По данным разведки, один боевик был уничтожен и один ранен. Потерь в рядах ВСУ нет.
С начала текущих суток оккупанты огонь не открывали. Ситуация под контролем подразделений объединенных сил.
4 января в Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Ни один украинский военнослужащий не пострадал.
Штаб ООС сообщает, что по состоянию на 18:00 российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Опорные пункты украинских военных были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе хутора Вильный на Луганском направлении. Вследствие обстрелов один военнослужащий объединенных сил получил травмы.
По данным ОБСЕ, 22 танка (десять Т-72 и двенадцать Т-64) боевиков находились на полигоне около временно оккупированного населенного пункта Круглик (31 км к юго-западу от Луганска). 19 танков (восемь Т-72 и одиннадцать Т-64), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 Лягушка, 122 мм), 8 самоходных гаубиц (2С1), 6 противотанковых пушек (МТ-12 Рапира, 100 мм) и 12 минометов (2Б11 Сани, 120 мм) беспилотник ОБСЕ зафиксировал на на полигоне недалеко от Мирное (28 км к юго-западу от Луганска).
Российское оккупационное командование пытается усилить влияние на руководителей промышленных предприятий Донецкой и Луганской областей путем их призыва на так называемые сборы резервистов во временно оккупированном Донбассе, сообщает Главное управление разведки Минобороны.
СБУ задержала на линии разграничения в Донбассе пулеметчика террористов, которого тренировали кадровые военные РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
Боевики во временно оккупированной Софиевке оскорбляли наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщает пресс-служба миссии.
За минувшие сутки боевики три раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Один военнослужащий объединенных сил получил ранение, сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Штаб ООС сообщил, что по состоянию на 18:00 российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Враг из гранатометов различных систем обстрелял опорные пункты объединенных сил в районе хутора Вильный на Луганском направлении, ни один украинский военнослужащий не пострадал.
В 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде подтвердили, что военнослужащий их подразделения был захвачен боевиками в Донбассе, и что на распространенном ресурсами боевиков и российскими СМИ видео действительно запечатлен боец по имени Андрей Качинский.
2 декабря в Краматорский отдел полиции сдались три бывших боевика - все они в 2014-ом дежурили на блокпостах террористов. По информации правоохранителей, бывшие боевики устали скрывать прошлое и воспользовались шансом освободиться от уголовной ответственности, добровольно сдавшись полиции.
Вопрос введения миротворческой миссии ООН в Донбасс не будет рассматриваться в Совбезе ООН, пока нет принципиального решения относительно нее в нормандском или минском форматах, заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.
Командование российско-оккупационных войск принимает меры по усилению позиций соединений и частей боевиков во временно оккупированном Донбассе, сообщает Главное управление разведки Минобороны.
В рамках судебного расследования виновных в катастрофе малайзийского самолета Boeing 777 рейса MH17 основную организационную и финансовую нагрузку будут нести Нидерланды, сообщил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.
За минувшие сутки боевики пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Ни один военнослужащий объединенных сил не пострадал, сообщает пресс-центр штаба ООС.
По состоянию на 18.00 российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС. Враг обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции украинских военных в районе хутора Вильный, вблизи поселка Опытное и населенного пункта Водяное. Вблизи Песок вел огонь вражеский снайпер. Ни один военнослужащий объединенных сил не пострадал. В ответ на провокации противника укранские военные применяли дежурные огневые средства.
В ночь с 28 на 29 декабря 2018 года в районе проведения операции объединенных сил пропал военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Боевики заявили, что взяли в плен украинского военного.
Во временно оккупированном Донбассе так называемое командование российских оккупационных войск пытается повысить боевые возможности передовых подразделений соединений за счет переформирования и уменьшения их количества, сообщает Главное управление разведки Минобороны.
В оккупированном Донецке частично обрушился мост.
Предприятия авиастроительства Укроборонпрома в 2018 году передали ВСУ около 50 самолетов и вертолетов, сообщила пресс-служба Укроборонпрома.
В Донбассе на блокпосту 1 января 2019 года застрелился полицейский. Эту информацию подтвердили сегодня LIGA.net источники в областном управлении полиции.
Некоторые проукраински настроенные жители временно оккупированного Луганска проигнорировали празднование "российского" Нового года по московскому времени, сообщили LIGA.net сегодня несколько собеседников на правах анонимности.
1 января в Донбассе погиб украинский военнослужащий, сообщили в штабе операции объединенных сил.
Россия будет продолжать вести свою "партизанскую войну" в Украине до проведения выборов, заявил экс-посол США в Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст.
Российская гибридная армия сегодня дважды нарушала режим прекращения огня в зоне ООС, сообщает штаб.
В новогоднюю ночь враг ообстрелял из минометов калибра 82 мм позиции украинских военных в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении. Ни один военнослужащий объединенных сил не пострадал. Об этом сообщили утром в Facebook в штабе ООС.