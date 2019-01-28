Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

Боевая авиация Вооруженных Сил Украины провела тренировочные полеты над морем с поставленной задачей: поддержать с воздуха морскую группировку

Реклама
Реклама

Вчера, 27 января, в зоне проведения операции объединенных сил над акваторией Азовского моря дежурное звено ударных самолетов Воздушных сил ВСУ провело проверку боеготовности. Об этом говорится в сюжете, который опубликован в Facebook штаба ООС.

Летчики отрабатывали поддержку с воздуха кораблей Военно-морских сил и Госпогранслужбы, патрулирующих акватории Азова в пределах района ООС.

Реклама

Наведение на морские цели условного противника осуществлялись с бортов украинских кораблей, а реагирование с выходом на "врага" было проведено в определенное нормативом время.

"Летчики и моряки с задачей справились и получили оценку "готовы к выполнению задач по назначению", - подчеркнули в штабе у командующего ООС Сергея Наева.

Отправить:
Распечатать:
Теги: оос, ВСУ, война в донбассе, учения, азовское море, авиация, воздушные силы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В тумане над льдом: летчики ВСУ прикрыли корабли на Азове — видео
В тумане над льдом: летчики ВСУ прикрыли корабли на Азове — видео
Определился. Вакарчук принял решение о выборах президента - видео
Определился. Вакарчук принял решение о выборах президента - видео
Аллигаторы в США вмерзли в лед и впали в анабиоз: видео
Аллигаторы в США вмерзли в лед и впали в анабиоз: видео
FMCG По цене билета. Почему стоимость ж/д брони подорожала в шесть раз
Гражданство ЕС за инвестиции: двери закрыты?
Мнение Гражданство ЕС за инвестиции: двери закрыты?
США исключили из санкционного списка компании Дерипаски
Экономика США исключили из санкционного списка компании Дерипаски
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
В тумане над льдом: летчики ВСУ прикрыли корабли на Азове — видео
В тумане над льдом: летчики ВСУ прикрыли корабли на Азове — видео
Определился. Вакарчук принял решение о выборах президента - видео
Определился. Вакарчук принял решение о выборах президента - видео 09:15
Аллигаторы в США вмерзли в лед и впали в анабиоз: видео
Аллигаторы в США вмерзли в лед и впали в анабиоз: видео 09:00
ММА. Россиянин Емельяненко лег на 35 секунде боя: видео нокаута
ММА. Россиянин Емельяненко лег на 35 секунде боя: видео нокаута 27.01.19, 16:14
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 