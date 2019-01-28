В тумане над льдом: летчики ВСУ прикрыли корабли на Азове — видео

Вчера, 27 января, в зоне проведения операции объединенных сил над акваторией Азовского моря дежурное звено ударных самолетов Воздушных сил ВСУ провело проверку боеготовности. Об этом говорится в сюжете, который опубликован в Facebook штаба ООС.

Летчики отрабатывали поддержку с воздуха кораблей Военно-морских сил и Госпогранслужбы, патрулирующих акватории Азова в пределах района ООС.

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Наведение на морские цели условного противника осуществлялись с бортов украинских кораблей, а реагирование с выходом на "врага" было проведено в определенное нормативом время.

"Летчики и моряки с задачей справились и получили оценку "готовы к выполнению задач по назначению", - подчеркнули в штабе у командующего ООС Сергея Наева.