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30.01.2019, 14:25

Секретарь Путина: Между Россией и Украиной нет войны

Секретарь Путина: Между Россией и Украиной нет войны - Фото
Дмитрий Песков (фото - Getty Images)

Дмитрий Песков повторил кремлевское пропагандистское клише о том, что в Украине "идет гражданская война"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Россией и Украиной нет войны. Так он прокомментировал слова президента Петра Порошенко о том, что Украине нужен "холодный мир" с Россией, сообщает пропагандистский ресурс РИА Новости.

Песков повторил кремлевское пропагандистское клише о том, что в Украине "идет гражданская война".

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Он также заявил, что Россия и Украина — две соседние страны, где живут, по его мнению, братские народы, но Кремль "не может позитивно оценить" отношения между ними.

29 января, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", Порошенко заявил, что Украине со страной-агрессором Россией нужен "холодный мир".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Порошенко, заявила, что у него "был шанс на глобальный мир".

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Теги: петр порошенко, война, Донбасс, владимир путин
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