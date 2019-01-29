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29.01.2019, 14:52

Порошенко сказал, какой мир нужен Украине с Россией

Порошенко сказал, какой мир нужен Украине с Россией - Фото
Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам президента, люди устали от войны, и "на этих эмоциях играет российская пропаганда"

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Украине со страной-агрессором Россией нужен "холодный мир". Об этом сегодня заявил президент Петр Порошенко, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", передает корреспондент LIGA.net.

Президент отметил, что люди устали от войны, на этих эмоциях играет российская пропаганда.

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"Нам нужен мир с Россией. Холодный но мир", - подчеркнул Порошенко.

Он уточнил, что мир - это полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины и признание Россией права Украины идти своим путем.

"Это право исключительно украинского народа. Этот путь называется "прочь от Москвы", - добавил Порошенко.

Он отметил, что приоритетным остается политико-дипломатический механизм влияния на агрессора, но гарантировать мир может только боеспособная и оснащенная армия.

24 января 2019 года Порошенко на украинском завтраке в Давосе заявил, что Россия должна выполнить свои обязательства по минским соглашениям.

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Теги: Россия, петр порошенко, война в донбассе, мир
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