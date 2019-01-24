Порошенко в Давосе: Моя позиция - не прощать агрессора

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Россия должна выполнить свои обязательства по минским соглашениям. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время выступления на украинском завтраке в Давосе, сообщает пресс-служба главы государства.

"Моя позиция - не прощать агрессора. Это приведет только к одному результату - Советский Союз. Украина никогда не будет служить никому. Иначе она не выживет как суверенное и независимое государство. Россия должна выполнить свои обязательства по минским соглашениям", - подчеркнул Порошенко.

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По его словам, те, кто предлагают любые новые формулы с Россией за рамками минских соглашений "просто ищут оправдания России для того, чтобы снять с нее санкции".

"Как можно верить в то, что Россия уважает любые сделки, если она нарушила Будапештский меморандум и игнорирует минские соглашения? Как можно предлагать, если вся политика санкций за Крым тесно связана только с минскими соглашениями?" - отметил он.

Президент убежден, что Россия больше всего боится того, что курс Украины после выборов останется связанным с минскими соглашениями. "Россия больше всего боится того, что после выборов Украина продолжит укреплять международную единство и солидарность против России", - сказал Порошенко.

23 января 2019 года Порошенко и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерриш обсудили перспективы развертывания полноценной многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН в Донбассе.

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