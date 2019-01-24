Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.01.2019, 13:02

Порошенко в Давосе: Моя позиция - не прощать агрессора

Порошенко в Давосе: Моя позиция - не прощать агрессора - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент подчеркнул, что "Украина никогда не будет служить никому"

Реклама
Реклама

Россия должна выполнить свои обязательства по минским соглашениям. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время выступления на украинском завтраке в Давосе, сообщает пресс-служба главы государства.

 "Моя позиция - не прощать агрессора. Это приведет только к одному результату - Советский Союз. Украина никогда не будет служить никому. Иначе она не выживет как суверенное и независимое государство. Россия должна выполнить свои обязательства по минским соглашениям", - подчеркнул Порошенко.

Реклама

По его словам, те, кто предлагают любые новые формулы с Россией за рамками минских соглашений "просто ищут оправдания России для того, чтобы снять с нее санкции".

"Как можно верить в то, что Россия уважает любые сделки, если она нарушила Будапештский меморандум и игнорирует минские соглашения? Как можно предлагать, если вся политика санкций за Крым тесно связана только с минскими соглашениями?" - отметил он.

Президент убежден, что Россия больше всего боится того, что курс Украины после выборов останется связанным с минскими соглашениями. "Россия больше всего боится того, что после выборов Украина продолжит укреплять международную единство и солидарность против России", - сказал Порошенко.

23 января 2019 года Порошенко и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерриш обсудили перспективы развертывания полноценной многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН в Донбассе.

Читайте также: Вернуть Донбасс. Как это обещают сделать топ-кандидаты

Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, петр порошенко, война в донбассе, минские соглашения
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 