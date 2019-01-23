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23.01.2019, 22:16

Порошенко обсудил с генсеком ООН вопрос миротворцев для Донбасса

Порошенко обсудил с генсеком ООН вопрос миротворцев для Донбасса - Фото
Антониу Гутерриш и Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Гутерриш подтвердил готовность помогать пострадавшим жителям Донбасса

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Президент Петр Порошенко и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерриш обсудили перспективы развертывания полноценной многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН в Донбассе. Встреча состоялась на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает пресс-служба президента.

Генсек ООН подтвердил готовность продолжить принимать меры по оказанию гуманитарной помощи внутренне перемещенным лицам, а также пострадавшему гражданскому населению Донбасса.

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Порошенко и Гутерриш выполнение резолюций ГА ООН по ситуации с правами человека в Крыму, а также демилитаризации полуострова.

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Отдельное внимание было уделено последствиям агрессии РФ против Украины в районе Черного и Азовского морей. Собеседники подчеркнули необходимость немедленного освобождения украинских моряков и заложников, которые незаконно содержатся в России, и обеспечения постоянного международного мониторинга ситуации с правами человека в Крыму.

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Теги: Антониу Гутерриш, петр порошенко, Донбасс, миротворцы
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