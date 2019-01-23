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23.01.2019, 21:05

Порошенко в Давосе рассказал Меркель о рисках для безопасности ЕС

Порошенко в Давосе рассказал Меркель о рисках для безопасности ЕС - Фото
Фото: president.gov.ua

Лидеры Украины и Германии обсудили также предотвращение российского вмешательства в президентские выборы в Украине

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Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили предотвращение российского вмешательства в выборы в Украине. Встреча двух лидеров состоялась на Всемирном экономическом форуме, сообщает пресс-служба АП.

На встрече была подчеркнута важность реализации инициативы Украины по развертыванию миротворческой миссии в Донбассе под эгидой ООН.

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Порошенко выразил признательность за усилия Германии для минимизации рисков обострения Россией ситуации в акватории Черного и Азовского морей и освобождения украинских моряков.

"Собеседники также обменялись мнениями по предотвращению российского вмешательства в президентские выборы в Украине", - сказано в сообщении.

Порошенко и Меркель также обсудили риски для энергетической безопасности ЕС.

Ранее министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что в споре о российском газопроводе Северный поток-2 Германия намерена сделать шаг навстречу США.

Перед этим американский посол в ФРГ Ричард Гренелл разослал немецким компаниям, участвующим в строительстве газопровода, письма с предупреждением о риске попасть под санкции США.

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Теги: петр порошенко, ангела меркель, газ, безопасность, северный поток
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