Порошенко в Давосе рассказал Меркель о рисках для безопасности ЕС

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили предотвращение российского вмешательства в выборы в Украине. Встреча двух лидеров состоялась на Всемирном экономическом форуме, сообщает пресс-служба АП.

На встрече была подчеркнута важность реализации инициативы Украины по развертыванию миротворческой миссии в Донбассе под эгидой ООН.

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Порошенко выразил признательность за усилия Германии для минимизации рисков обострения Россией ситуации в акватории Черного и Азовского морей и освобождения украинских моряков.

"Собеседники также обменялись мнениями по предотвращению российского вмешательства в президентские выборы в Украине", - сказано в сообщении.

Порошенко и Меркель также обсудили риски для энергетической безопасности ЕС.

Ранее министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что в споре о российском газопроводе Северный поток-2 Германия намерена сделать шаг навстречу США.

Перед этим американский посол в ФРГ Ричард Гренелл разослал немецким компаниям, участвующим в строительстве газопровода, письма с предупреждением о риске попасть под санкции США.