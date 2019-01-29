В МИД РФ отреагировали на слова Порошенко о "холодном мире"

Мария Захарова (скриншот видео)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова президента Петра Порошенко о необходимости "холодного мира" с Россией, заявила, что у Порошенко "был шанс на глобальный мир". Об этом Захарова сказала в комментарии российскому пропагандистскому ресурсу РИА Новости.

В частности, Захарова заявила, что "у Порошенко был шанс на глобальный мир: как внутри страны, так и в мире - выполнение минских соглашений".

Реклама

Сегодня, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", Порошенко заявил, что Украине со страной-агрессором Россией нужен "холодный мир".

Он уточнил, что мир - это полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины и признание Россией права Украины идти своим путем.