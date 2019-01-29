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29.01.2019, 19:20

В МИД РФ отреагировали на слова Порошенко о "холодном мире"

В МИД РФ отреагировали на слова Порошенко о "холодном мире" - Фото
Мария Захарова (скриншот видео)

Сегодня президент заявил, что Украине со страной-агрессором Россией нужен "холодный мир"

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова президента Петра Порошенко о необходимости "холодного мира" с Россией, заявила, что у Порошенко "был шанс на глобальный мир". Об этом Захарова сказала в комментарии российскому пропагандистскому ресурсу РИА Новости.

В частности, Захарова заявила, что "у Порошенко был шанс на глобальный мир: как внутри страны, так и в мире - выполнение минских соглашений".

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Сегодня, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", Порошенко заявил, что Украине со страной-агрессором Россией нужен "холодный мир".

Он уточнил, что мир - это полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины и признание Россией права Украины идти своим путем.

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Теги: Россия, петр порошенко, война, МИД, мир
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