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28.01.2019, 14:19

ГУР: Военный РФ открыл стрельбу по местным жителям в ОРДЛО

ГУР: Военный РФ открыл стрельбу по местным жителям в ОРДЛО - Фото
Фото: скриншот видео

По данным украинской разведки, инцидент произошел 23 января 2019 года

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Во временно оккупированном Донбассе 23 января неизвестные застрелили из охотничьего оружия российского военнослужащего, который открыл беспорядочную стрельбу по местным жителям. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"В связи с этим, российским оккупационным командованием предусмотрено в течение января провести комплексное изучение морально-психологического состояния личного состава", - отмечается в сообщении.

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По данным украинской разведки, с 28 января в войсках боевиков начинают работу специальные комиссии под руководством заместителей командующих армейских корпусов по военно-политической работе.

Ранее ГУР Украины сообщало о готовящейся химатаке РФ в Донбассе: в этих целях Россия провела в медиа кампанию по распространению фейков о якобы подготовке ВСУ теракта с использованием химикатов.

 

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Теги: война в донбассе, стрельба, гур, российский военный
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