ГУР: Военный РФ открыл стрельбу по местным жителям в ОРДЛО

Во временно оккупированном Донбассе 23 января неизвестные застрелили из охотничьего оружия российского военнослужащего, который открыл беспорядочную стрельбу по местным жителям. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
"В связи с этим, российским оккупационным командованием предусмотрено в течение января провести комплексное изучение морально-психологического состояния личного состава", - отмечается в сообщении.
По данным украинской разведки, с 28 января в войсках боевиков начинают работу специальные комиссии под руководством заместителей командующих армейских корпусов по военно-политической работе.
Ранее ГУР Украины сообщало о готовящейся химатаке РФ в Донбассе: в этих целях Россия провела в медиа кампанию по распространению фейков о якобы подготовке ВСУ теракта с использованием химикатов.