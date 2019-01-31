В оккупированном Донбассе сожгли помещение штаба боевиков - ГУР

Донецк (фото - LIGA.net)

Во временно оккупированном Донбассе 30 января накануне прибытия так называемой комиссии было сожжено помещение штаба военной части боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"В результате сгорели все учетные документы по всем службам, в том числе ракетно-артиллерийского вооружения, финансовой, продовольственной, вещевой и личные дела военнослужащих этой части оккупационных войск", - отмечается в сообщении.

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По данным украинской разведки, в военных частях пророссийских наемников выросло количество потерь и нецелевого использования военного имущества: оружия и боеприпасов.

В ГУР сообщали, что в ОРДЛО 23 января неизвестные застрелили из охотничьего оружия российского военнослужащего, который открыл беспорядочную стрельбу по местным жителям.