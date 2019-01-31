Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
31.01.2019, 16:38

В оккупированном Донбассе сожгли помещение штаба боевиков - ГУР

В оккупированном Донбассе сожгли помещение штаба боевиков - ГУР - Фото
Донецк (фото - LIGA.net)

По данным украинской разведки, инцидент произошел 30 января

Реклама
Реклама

Во временно оккупированном Донбассе 30 января накануне прибытия так называемой комиссии было сожжено помещение штаба военной части боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"В результате сгорели все учетные документы по всем службам, в том числе ракетно-артиллерийского вооружения, финансовой, продовольственной, вещевой и личные дела военнослужащих этой части оккупационных войск", - отмечается в сообщении.

Реклама

По данным украинской разведки, в военных частях пророссийских наемников выросло количество потерь и нецелевого использования военного имущества: оружия и боеприпасов.

В ГУР сообщали, что в ОРДЛО 23 января неизвестные застрелили из охотничьего оружия российского военнослужащего, который открыл беспорядочную стрельбу по местным жителям.

Отправить:
Распечатать:
Теги: боевики, война, Донбасс, пожар, ордло, гур, штаб
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 