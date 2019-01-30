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30.01.2019, 18:06

Во Франции обсуждают возможность отправки миссии ООН в Донбасс

Во Франции обсуждают возможность отправки миссии ООН в Донбасс - Фото
Фото: UN

Но главный ключ к миру в Донбассе - выполнение Минских соглашений - добавляют в МИД Франции

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Франция и Германия не исключают возможного привлечения ООН к урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МИД Франции.

"Сейчас мы, совместно с Германией, изучаем этот вопрос. Параллельно поддерживаем связь с украинской и российской сторонами", - говорится в заявлении.

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Также во Франции отметили, что достижение мира в Донбассе зависит в равной степени от политической воли всех вовлеченных сторон.

"Минские договоренности остаются единственным путем к решению возникшей ситуации", - добавили во французском ведомстве.

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Теги: ООН, война в донбассе, миротворцы оон, миссия оон
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