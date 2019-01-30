Во Франции обсуждают возможность отправки миссии ООН в Донбасс

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Франция и Германия не исключают возможного привлечения ООН к урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МИД Франции.

"Сейчас мы, совместно с Германией, изучаем этот вопрос. Параллельно поддерживаем связь с украинской и российской сторонами", - говорится в заявлении.

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Также во Франции отметили, что достижение мира в Донбассе зависит в равной степени от политической воли всех вовлеченных сторон.

"Минские договоренности остаются единственным путем к решению возникшей ситуации", - добавили во французском ведомстве.

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