Как будут выявлять коллаборантов: Матиос говорит о полиграф-тесте

Анатолий Матиос (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Главный военный прокурор Анатолий Матиос предложил проверять с помощью специальной программы украинцев на предмет сотрудничества с оккупантами в захваченном гибридными войсками РФ Донбассе. Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина.

"Сейчас верховный главнокомандующий Петр Алексеевич (Порошенко, - ред.) дал поручение и сейчас много кто занимается тем, как отсеять тех людей, которые вынужденно живут в режиме оккупации, от тех, кто вынужденно работает учителем в школе, и тот, кто сознательно организует фейковые выборы и собирает налоги", - сказал Матиос.

Реклама

По его словам, сейчас в Одессе на базе одного интеллектуально-научного центра разработана программа по принципу прохождения полиграфа на компьютере любым сознательным человеком, который по определенному алгоритму реагирует на перечень вопросов.

"И реакция на эти вопросы дает ответ - говорит искренне или не искренне. Для этого нужен компьютер и полчаса на одного человека. Придется пропустить (через полиграф, - ред.) все население, потому что сосед на соседа стучать будет, обижаться будет и мстить будет, потому что таковы реалии Украины", - подчеркнул Матиос.

Матиос отметил, что по разным подсчетам в ОРДЛО живет от 4 до 7 млн людей.

"Государство Украина должна дать оценку - коллаборационисты они или нет, работали они на оккупационную власть России, и есть ли в их действиях состава преступления - любого, не только тяжкого и особо тяжкого", - сказал он.

Он считает, что каждый житель должен проходить полиграф после того, как на оккупированной территории Донбассе появятся миротворцы ООН.

Читайте также: Кого прощать в Крыму и Донбассе: детали нового законопроекта