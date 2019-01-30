Организаторы "референдума в ЛНР" получили тюремные сроки

Лисичанский суд вынес заочные приговоры организаторам "референдума о независимости ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сообщается, что в мае 2014 года секретарь Лисичанского горсовета с двумя местными жителями принимали непосредственное участие в работе инициативной группы по проведению "волеизъявления".
Все трое открыто поддерживали пророссийских сепаратистов и организовывали марши и митинги под флагами РФ.
После захвата города боевиками, они инициировали признание на внеочередной сессии горсовета "акта о государственной независимости ЛНР".
Накануне освобождения Лисичанска украинской армией, трое пособников террористов сбежали на оккупированную территорию Луганской области.
Секретарь получил заочно 7 лет тюрьмы, двое других соучастников преступления - по 6 лет.
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