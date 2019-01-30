Драка и слезоточивый газ: мэру Доброполья избрали меру пресечения

Фото: orbita.dn.ua

29 января Краматорский городской суд избрал меру пресечения мэру Доброполья Андрею Аксенову – ночной домашний арест на два месяца. Об этом сообщает местное издание Орбита.

"Судебное заседание началось с драки и применения слезоточивого газа: в Краматорск прибыли как сторонники, так и противники Андрея Аксенова", - отмечается в сообщении.

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Аксенов, которого подозревают в подделке документов и завладении бюджетными средствами, впервые появился в зале суда.

По данным СМИ, до этого он находился в Германии на лечении в связи с онкологическим заболеванием (ранее защита предоставляла суду подтверждающие это документы, - ред.).

Прокурор ходатайствовал об избрании Аксенову меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Однако суд удовлетворил ходатайство частично, избрав ночной домашний арест – с 22:00 до 05:00.

Суд отправил замглавы Запорожского облсовета под домашний арест.