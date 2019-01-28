Глава МИД Чехии: Украина превратилась в российское поле битвы

Томаш Петршичек (фото - ЧТК/Josef Vostárek)

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что Украина сейчас превратилась в российское поле битвы. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

Петршичек подчеркнул, что "российское военное и гибридное давление становится более интенсивным и диверсифицированным, особенно по отношению к соседям, а также к Европе в более широком смысле".

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"Украина превратилась в российское поле битвы не только в классическом военном смысле, но и с точки зрения применения гибридных методов. Альянс также должен принимать советы экспертов и обмениваться информацией и опытом. В целом, партнерство и консультации по нашей деятельности - очевидный выбор", - отметил министр иностранных дел Чехии.

Он считает, что Альянс, со своей стороны, может поддерживать Украину в конкретных областях: киберпространство, стратегические коммуникации (поддержка независимых СМИ или разоблачения фейковых новостей).

Петршичек добавил, что с нетерпением ждет посещения Мариуполя и линии разграничения в Донбассе.

"Мое намерение состоит в том, чтобы получить непосредственное представление о жизни населения в восточной Украине, а также последствиях фактической блокады Азовского моря и порта Мариуполь", - сказал он.

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста (в международных водах Черного моря) корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены несколько моряков. Их с кораблями забрали в Керчь, а позднее увезли в московское СИЗО. Киев подал заявление в ЕСПЧ, РФ отмахнулась.