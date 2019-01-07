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07.01.2019, 14:52

Моряки в плену РФ: Украина подала иск в ЕСПЧ

Моряки в плену РФ: Украина подала иск в ЕСПЧ - Фото
Фото: pixabay.com

Украинское правительство подало в Европейский суд иск против России за нападение, ранение и захват моряков

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Правительство Украины подало иск против России в Европейский суд по правам человек из-за нарушения прав украинских моряков. Об этом в Facebook сообщил замминистра юстиции Иван Лищина.

Заявление №55855/18 подано сегодня, 7 января.

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В заявлении идет речь о факте нарушения РФ прав 24-х украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли, ранении и захвате моряков в Керченском проливе 25 ноября, их незаконном удерживании и привлечении к уголовной ответственности.

27 декабря все захваченные Россией украинские моряки заявили следствию, что они являются военнопленными. В Кремле ответили, что в России "военнопленных украинцев нет". 

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Теги: иск Украины, Россия, еспч, украинские моряки
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