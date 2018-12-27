Все захваченные моряки заявили РФ, что они военнопленные

Таран российскими кораблями украинского буксира Яны Капу (скрин из видео)

Все захваченные Россией украинские моряки заявили следствию, что они являются военнопленными. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

"По состоянию на 27.12.2018 все 24 военнопленных украинских моряка заявили следствию, что являются военнопленными. Двое раненых моряков Андрей Эйдер и Андрей Артеменко заявили об этом сегодня", - написал он.

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25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи из 21 моряка взяли в плен. В 10 областях Украины введено военное положение.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о вероятности того, что Россия освободит захваченных в плен украинских моряков до Рождества.