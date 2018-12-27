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27.12.2018, 20:04

Все захваченные моряки заявили РФ, что они военнопленные

Все захваченные моряки заявили РФ, что они военнопленные - Фото
Таран российскими кораблями украинского буксира Яны Капу (скрин из видео)

Двое раненых моряков Андрей Эйдер и Андрей Артеменко заявили об этом сегодня

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Все захваченные Россией украинские моряки заявили следствию, что они являются военнопленными. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

"По состоянию на 27.12.2018 все 24 военнопленных украинских моряка заявили следствию, что являются военнопленными. Двое раненых моряков Андрей Эйдер и Андрей Артеменко заявили об этом сегодня", - написал он.

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25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи из 21 моряка взяли в плен. В 10 областях Украины введено военное положение

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о вероятности того, что Россия освободит захваченных в плен украинских моряков до Рождества.

 

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Теги: моряк, суд, агрессия, керченский пролив, военнопленный
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