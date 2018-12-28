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28.12.2018, 14:44

У Путина заявили, что в России нет военнопленных моряков

У Путина заявили, что в России нет военнопленных моряков - Фото
Дмитрий Песков (скриншот видео)

Пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ признался, что не знает, какие показания давали задержанные украинские моряки

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России нет военнопленных украинцев. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Военнопленных здесь не находится. Я не могу согласиться с тем, что речь идет о военнопленных. Никаких военнопленных на территории РФ нет", - сказал Песков, уточнив, что украинские моряки находятся под следствием.

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При этом Песков признался, что не знает, какие показания давали задержанные моряки. "Поскольку идет следствие, мы не можем отслеживать, как идет следствие", - отметил он.

Адвокат Николай Полозов, координирующий работу команды адвокатов украинских моряков, захваченных российскими военными в районе Керченского пролива, заявил, что, признав себя военнопленными, моряки сломали планы Москвы.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипаж из 24 моряков взяли в плен. В 10 областях Украины после этого было введено военное положение

27 декабря все захваченные Россией украинские моряки заявили следствию, что они являются военнопленными.

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Теги: дмитрий песков, агрессия рф, военнопленные, захват моряков
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