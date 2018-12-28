Захват моряков: адвокат сказал, почему планы Москвы провалились

Таран российскими кораблями украинского буксира Яны Капу (скрин из видео)

Адвокат Николай Полозов, координирующий работу команды адвокатов украинских моряков, захваченных российскими военными в районе Керченского пролива, заявил, что "первичная задача команды адвокатов в данный момент решена". Об этом сообщает Укринформ.

"То, что все захваченные Россией украинские моряки назвали себя военнопленными, показывает: планы российской власти разделить, дезориентировать захваченных в плен моряков провалились. Таким образом, первичная задача команды адвокатов на данный момент решена. И это поможет в дальнейшей борьбе за их освобождение", - сказал Полозов.

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Он напомнил, что сразу же после захвата украинских моряков власти РФ приложили много усилий, чтобы разделить их, не дать доступа независимым адвокатам, "подсунуть" своих адвокатов, которые давали сомнительные советы.

По его словам, целью было добиться, чтобы украинские моряки признали вину, "признались" в уголовном преступлении. Он уточнил, что в таких условиях теряли всякий смысл политические переговоры об их освобождении, апелляции к 3-й Женевской конвенции (об обращении с военнопленными).

"За очень короткий срок удалось сформировать единую команду защитников. Важно, что в этих условиях оперативно сработала, мобилизовалась украинская власть. Дальше за 2,5 недели все адвокаты сумели войти в дело в рамках единой стратегии", - отметил Полозов.

По его словам, это, а также то, что все украинские моряки назвали себя военнопленными, приводит к тому, что данное дело теперь следует рассматривать в соответствии с нормами международного права.

Адвокат подчеркнул, что это, в свою очередь, "лишает люфта" некоторых европейских политиков, которые будут вынуждены признать, что в Керченском проливе именно Россия нарушила нормы международного права, впервые за годы гибридной войны впрямую открыв огонь по украинским военным и захватив в плен украинских военнослужащих.

"В этих условиях проще будет консолидировать позицию международного сообщества. И тут, так же, как и в прежних делах политически мотивированных делах, действует закономерность. Чем более скоординированным и сильным будет давление на Кремль, тем больше шансы на освобождение украинских моряков", - убежден адвокат.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи из 21 моряка взяли в плен. В 10 областях Украины введено военное положение.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о вероятности того, что Россия освободит захваченных в плен украинских моряков до Рождества.

27 декабря все захваченные Россией украинские моряки заявили следствию, что они являются военнопленными.